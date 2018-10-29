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Bingöl kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Bingöl kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, biri yaralı 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valiliğin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Genç ilçesi kırsalında tespit edilen 5 dinamik hedefe yakın hava desteğiyle operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda biri yaralı 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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