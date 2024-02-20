D-100'de trafik kazası: 1’i çocuk 3 yaralı

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, H.B. idaresindeki otomobile, aynı yönde giden A.S. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan Tofaş marka otomobil takla attı. Otomobildeki 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı sanayi sitesinin alternatif yolundan sağlandı.
Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı tekrar normal seyrine döndü.