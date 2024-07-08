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Türkiye
DHA 08.07.2024 08:42

D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 13 yaralı

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda, iki servis minibüsü şoförü yol tartışmasında araçlarını durdurunca, zincirleme kaza meydana geldi. 3 servis minibüsü ve 1 su tankerinin karıştığı kazada, 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 13 yaralı

D-100 Karayolu Göl mevkiinde Avcılar istikametinde sabah saatlerinde servis minibüsünün şoförü, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ömer Suiçmez ile trafikte tartışmaya başladı. Bir süre sonra Suiçmez ile tartışan şoför, minibüsü durdurdu.

Suiçmezin kullandığı servis minibüsü duramayarak minibüse çarptı. Arkasından gelen su tankeri ve başka servis minibüsü de çarpışarak kazaya karıştı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Uzun araç kuyrukları oluştu

Servis minibüsünde bulunan 13 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edilirken polis ekipleri kaza yerinde çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle 2 şeridin kapandığı Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre sonra kaza yapan araçlar çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik normal akışına döndü.

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