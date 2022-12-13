Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
D-100 kara yolunda tüp yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
[Fotograf: DHA]
İstanbul Büyükçekmece D-100 kara yolunda tüp yüklü kamyon devrildi. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan kamyon şoförü hayatını kaybetti.
Yener K, kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Yener K'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Ağır yaralanan şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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