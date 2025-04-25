Çok Bulutlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.04.2025 12:41

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 645'e yükseldi

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 645'e yükseldi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 645'e yükseldi

Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlılardan şu ana kadar 645'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı. 34 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
Ankara Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
HGS gişelerinden hızlı geçen sürücünün ehliyetine el konuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir
12:53
Moskova'da patlama: Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
12:15
Türkiye, doğurganlık hızındaki azalmayla 'çok yaşlı ülkeler' sınıfına dahil oldu
11:56
HGS gişelerinden hızlı geçen sürücünün ehliyetine el konuldu
11:36
Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar, millet bahçeleri ve parklarda kalmayı sürdürüyor
11:37
Yunan basını: ABD, Türkiye'nin F-35 programına katılımının dengeleri bozmayacağı görüşünde
'Anadolu'nun El-Hamrası' binlerce ziyaretçi ağırladı
'Anadolu'nun El-Hamrası' binlerce ziyaretçi ağırladı
FOTO FOKUS
HGS gişelerinden hızlı geçen sürücünün ehliyetine el konuldu
HGS gişelerinden hızlı geçen sürücünün ehliyetine el konuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ