Anne ve kızının elektrik akımına kapılma anı kamerada

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde 6 yaşındaki Özlem Üstün ile annesi Cennet Üstün’ün sulama kanalında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 23 Nisan günü saat 15.30 sıralarında Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak’ta meydana geldi.

Görüntülere yansıyan anlarda, Özlem Üstün’ün sulama kanalı üzerindeki demir boruya dokunduğu anda akıma kapılarak suya düştüğü görülüyor. Çevredeki vatandaşlar küçük kızı sudan çıkarmaya çalışırken, durumu fark edip olay yerine koşan anne Cennet Üstün de aynı boruya temas ettiği anda akıma kapılarak kanala düşüyor.

Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınmış, sorguları sürüyor.