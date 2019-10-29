İzmir'in Ödemiş ilçesinde trafiğe kapatılan Saraçoğlu Caddesi'nde, Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, 22 usta öğretici eşliğinde yaklaşık 1 aydır yapılan hazırlıklar sonunda gösteri gerçekleştirildi.

Rekor katılımla zeybek

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bakırlı, organizasyona Ödemişlilerin katılımdan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bakırlı, "Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla, rekor bir katılımla zeybek oyununu oynadık. Zeybekler diyarı Ödemiş'te yediden yetmişe herkes katılım gösterdi. Önümüzdeki yıl daha yüksek katılımla bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Heyecan verici bir etkinlik oldu"

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ali Çelik ise organizasyonla Ödemiş'ten Barış Pınarı Harekatı'na selam gönderdiklerini dile getirdi.

Etkinliğe katılanlardan Serpil Caymaz, "İlçemizde büyük bir coşku yaşadık. Heyecan verici bir etkinlik oldu." şeklinde konuştu.

Ödemiş Halk Eğitim Merkezinde projeyi hazırlayan müzik öğretmeni Bedirhan Diyarbakırlı da katılımcılara teşekkür etti.

İlçedeki kutlamalar, Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda düzenlenen programla devam etti.

Kaynak: AA