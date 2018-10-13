Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın acı günü

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde KOAH rahatsızlığı sebebiyle tedavi görürken hayatını kaybettiği belirtilen Mehmet Kalın'ın cenazesi, Palandöken ilçesine bağlı Solakzade Camii'ne getirildi.

Kalın için burada ikindi vakti tören düzenlendi. Camide, kanaat önderlerinden Hacı Salih Efendi'nin torunu Hacı Hikmet Bilgin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından dua okunup helallik alındı. Mehmet Kalın'ın naaşı daha sonra aynı ilçedeki Erzurum Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Kalın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vefat eden Mehmet Kalın'ın 3 haftadır rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü belirtildi.

İbrahim Kalın, taziye için Erzurum'a geldi

Amcasının vefatından dolayı taziye ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'dan beraberinde AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile kente gelen İbrahim Kalın'ı, Erzurum Havalimanı'nda, Vali Yardımcısı Tuncay Topsakaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve partililer karşıladı.

Beraberindekilerle havalimanından ayrılan Kalın, Palandöken ilçesinde bulunan taziye evine geçti.

Kalın, burada akrabalarına taziyede bulundu. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da taziye evine geldi.

Kaynak: AA