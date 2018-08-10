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Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

Nevşehir Ürgüp'te sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

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Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheli tutuklandı

Nevşehir Ürgüp'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Yaşar Ş'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kaynak: AA

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