  • 28 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.067
    EURO 7.044
  • BIST 99956.9
    ALTIN 232.434
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın annesinin cenazesi yarın defnedilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın annesinin cenazesi yarın defnedilecek

Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesi Şaziye Oktay'ın cenaze namazı yarın öğle vakti Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktayın annesinin cenazesi yarın defnedilecek

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki evinde vefat eden annesi Şaziye Oktay'ın vefatının ardından Çekmeköy Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde taziyeleri kabul etti

Oktay, Çekmeköy Belediyesi Kentpark Sosyal Tesisleri Güngörmüşler Konağı’na babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay ile birlikte geldi.

Fuat Oktay, konakta aile üyeleri ve yakınlarıyla taziyeleri kabul etti.

Daha sonra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Kur'an-ı Kerim okudu, konuklara ikramlarda bulunuldu.

Yarın öğle vakti Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak namazın ardından Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: fuat oktay
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER