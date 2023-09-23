Açık 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.09.2023 18:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden dayısının oğlunun cenazesi İstanbul'da defnedildi

İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden dayısının oğlu Mehmet Mutlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden dayısının oğlunun cenazesi İstanbul'da defnedildi
[Fotograf: AA]

Kalp krizi sonucu kaldırıldığı Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde 65 yaşında hayatını kaybeden Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı kıldırdı.

Mehmet Mutlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kasımpaşa Zindan Arkası Mezarlığı'ndaki aile kabristanına götürüldü.

Cenaze törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan ve bazı milletvekilleri ile belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde 45 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
18:36
Kırklareli'nde 45 düzensiz göçmen yakalandı
18:22
Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor
17:44
Bakan Bolat: Kadın kooperatifleri kurun, sizlere destek olalım
17:39
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
17:44
Peru'da doğal gaz hattı çalışmaları esnasında 8 mumya bulundu
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu
Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ