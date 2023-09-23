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Türkiye
AA 23.09.2023 18:06

Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor

Bitlis'te Belediyenin, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 11 dönüm alana kurduğu tekstil fabrikasında üretime geçen girişimci İsmail Aslan, hem kentteki 150 gence istihdam sağladı hem de ihracata başladı.

Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor
[Fotograf: AA]

Bitlis Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle 11 dönüm alana fabrika kurdu.

OSB'deki fabrikayı kiralayan girişimci İsmail Aslan, geçen ay kentteki 150 genci istihdam ederek anlaşmalı olduğu firmalar için üretime başladı.

Tam kapasite ile üretim yaptığında 850 kişinin çalışabileceği fabrikada üretilen ürünler Fransa, İspanya, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor

"Tekstil fabrikaları sayesinde Bitlis'e geri dönüşler başladı"

Fabrikanın idari işler sorumlusu Seda Budak, kentte üretime başlayan tekstil fabrikalarının hem üretime hem de ekonomiye önemli katkı sağladığını söyledi.

Kısa süre önce üretime başladıklarını anlatan Budak, "Burası 7 bin 500 metrekaresi kapalı 11 bin metrekare alana kurulu. 850 kişi kapasiteli tekstil fabrikamızda şu an 150 kişiye istihdam sağlanıyor. Son teknolojiyle donatılan fabrikamızda üretilen ürünler Fransa, İspanya, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Burada günlük 8 bin parça üretim yapılıyor. Tam kapasite çalışıldığında günlük üretim sayısı 30 bin parçadır" diye konuştu.

Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor

Budak, fabrikanın üretim kapasitesiyle birlikte istihdam edilen kişi sayısını da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

İşçilerden İlyas Acar ise İstanbul'dan memleketine gelerek yeni açılan fabrikada çalışmaya başladığını dile getirdi.

Daha önce kentte iş imkanı olmadığı için İstanbul'a gittiğini aktaran Acar, "Çocukluğumdan beri oradaydım ve 22 yıl çalıştım. Orada maliyetler yüksek olduğu için sorun yaşayabiliyorduk. Buranın gideri daha düşük ve kiralar daha uygun. Bitlis'e yerleştim ve burada çalışıyorum. Buradaki fabrika ve ortam iyi, işimiz güzel" dedi.

Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor

İzmir'den gelen Ömer Şölen de "Bitlis'te iş imkanı olduğu için buraya geldim. Buranın çalışma imkanı daha güzel. Çok sayıda tekstil fabrikası açıldı ve iş imkanı var. Burada ulaşım rahat, giderlerimiz düşük" ifadesini kullandı.

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