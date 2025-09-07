Az Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.09.2025 19:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Meral Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit Piyade Çavuş Davut İlbaş'ın ailesine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı
[Fotograf: AA]

Özdemir, beraberinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi ve partililerle, 3 Ekim 2008'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakolu'na düzenlenen terör saldırısında şehit olan İlbaş'ın eşi Asuman İlbaş'a Kooperatif Mahallesi'ndeki evinde ziyarette bulundu.

Şehidin eşi İlbaş'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye eden Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şehit ailesine özel olarak yazılan mektubu da teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı

Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailesine gönderdiği mektubu teslim etmek için kente geldiğini söyledi.

Şehitlere rahmet dileyen Özdemir, Terörsüz Türkiye sürecine değindi.

Özdemir, "Gittiğimiz yerlerde bu süreçle ilgili çok olumlu izlenimler var. Bu izlenimler bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

İl Kadın Kolları Başkanı Mavi de şu ana kadar Siirt'te 17 aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mektupları ulaştırdıklarını belirtti.

Şehit yakınları ve gazilerin sürece destek verdiğini ifade eden Mavi, "Şehit aileleri bu sürecin ilerlemesini, çocukların yetim kalmamasını, annelerin ve babaların da evlat acısı yaşamamasını istiyor" ifadesini kullandı.

"Başka çocuklar babasız kalmasın"

Şehidin eşi İlbaş da süreci desteklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen mektubu okurken hüzünlendiğini dile getiren İlbaş, şöyle konuştu:

"Eşim her zaman 'Vatanım için canımı seve seve veririm' diyordu ve bu ülke için canını feda etti. Bu süreci destekliyoruz. Ülkemize, huzur, barış ve kardeşlik gelsin istiyoruz. Biz bunları her zaman istedik. Bir şehit ailesi olarak yüreğimiz yandı, çocuklarımız babasız kaldı ama başka çocuklar babasız kalmasın."

ETİKETLER
Terörsüz Türkiye Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Şehit
Sıradaki Haber
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılı için tedbirler alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:08
İletişim Başkanı Duran "Filenin Sultanları"nı kutladı
18:57
Emine Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Filenin Sultanları"na tebrik mesajı
18:00
Londra'da yasaklı "Palestine Action" grubuna destek eyleminde 890 kişi gözaltına alındı
17:40
Kuraklıkla boğuşan İran'daki Urumiye Gölü tamamen kurudu
18:47
Filenin Sultanları dünya ikincisi
Isparta’da tarihi manastır gün yüzüne çıkıyor
Isparta’da tarihi manastır gün yüzüne çıkıyor
FOTO FOKUS
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ