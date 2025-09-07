Çok Bulutlu 24.6ºC Ankara
TRT Haber 07.09.2025 14:51

AK Parti'den Gazzeli çocuklar için 'Boş Sıralar' etkinliği

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 8 Eylül Pazartesi günü, Gazze’de okula başlayamadan şehit edilen ve savaş nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuklara dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde "Boş Sıralar" etkinliği düzenleyecek.

AK Parti'den Gazzeli çocuklar için 'Boş Sıralar' etkinliği
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Türkiye’de eğitim-öğretim başlangıcı olan 8 Eylül Pazartesi günü, Gazze’de okula başlayamadan şehit edilen ve savaş nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuklara dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı bir etkinlik düzenleyecek.

“Boş Sıralar” sloganıyla hayata geçirilecek etkinlik kapsamında, 81 ilin şehir meydanlarına okul sıraları yerleştirilecek ve eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Etkinlik, savaşın en büyük mağduru olan çocukların sesini dünyaya duyurma çağrısı olacak. Eğitim hakkı elinden alınan, masumiyetleri hiçe sayılan Filistinli çocukların dramı, bu etkinlik aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanında gündeme taşınacak.

Ankara’da ise etkinlik, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Av. Yusuf İbiş’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kızılay Meydanı’nda düzenlenecek basın açıklamasında Filistin’deki insanlık dramına, hayatını kaybeden binlerce masum çocuğa dikkat çekecek, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğuna vurgu yapılacak.

