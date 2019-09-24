Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

24 Eylül 2019 Salı 12:27 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 12:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin aileleri ile Diyarbakır'da şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.