10 yıldır aranan hükümlü, sahte polis kimliğiyle yakalandı24 Eylül 2019 Salı 12:18 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 12:22
Hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan hükümlü, sahte emniyet amiri ve polis memuru kimliğiyle yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, 15 fişek, üzerinde kendi fotoğrafı yer alan sahte emniyet amiri ve polis memuru kimliği ele geçirildi.
Kablan'ın 2009 yılında yol keserek birden fazla kişiye yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezasının bulunduğu ve 10 yıldır arandığı belirtildi.
Şüpheli Kablan'ın terör örgütü Dev-Sol üyesi olduğu ve geçmişte polisle çatıştığı bildirildi.
Şüphelinin emniyette örgüte üye olmak, terör amaçlı, zabıtayla silahlı çatışma, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, sahtecilik, dolandırıcılık ve silahlı kanunlara muhalefet suçundan kaydı bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kablan, cezaevine sevk edildi.
Kaynak: AA