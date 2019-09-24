Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Bulgaristan çifte vatandaşı bir kişi otomobille Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Kara Kapıları Taşıt Takip Programı, bu kişinin önceden kaçakçılık olayına karıştığına ilişkin uyarı verdi.

Uyarı üzerine otomobil x-ray tarama cihazına yönlendirilirken, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli de x-ray taraması öncesinde otomobili fiziki kontrole tabi tuttu.

Ekipler, otomobildeki çantada çeşitli cinslerde 11 köpek yavrusu bulunduğunu belirledi.

[Gümrük Muhafaza ekipleri, otomobildeki çantada çeşitli cinslerde 11 köpek yavrusu buldu. Fotoğraf: TRT Haber]

Yavrular Hayvan Hakları Federasyonuna teslim edildi

Otomobile ve köpeklere el konulurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İfadesi alınarak serbest bırakılan otomobil sürücüsüne, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca idari para cezası kesildi.

Köpek yavruları, bakım ve kontrolleri yapılmak üzere Hayvan Hakları Federasyonuna teslim edildi.

Kaynak: TRT Haber