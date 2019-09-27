Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Ekonomimize ve istihdama katkısıyla ülkemiz için vazgeçilmez bir itici güç olan turizm sektörümüzün tüm paydaşlarının 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

Ekonomimize ve istihdama katkısıyla ülkemiz için vazgeçilmez bir itici güç olan turizm sektörümüzün tüm paydaşlarının 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/vlnIKk1klj — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2019

Kaynak: TRT Haber