Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Turizm Günü' mesajı27 Eylül 2019 Cuma 16:37 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 16:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Turizm Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Ekonomimize ve istihdama katkısıyla ülkemiz için vazgeçilmez bir itici güç olan turizm sektörümüzün tüm paydaşlarının 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.
Ekonomimize ve istihdama katkısıyla ülkemiz için vazgeçilmez bir itici güç olan turizm sektörümüzün tüm paydaşlarının 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/vlnIKk1klj— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2019
Kaynak: TRT Haber