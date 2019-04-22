Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişiye tutuklama
22 Nisan 2019 Pazartesi 14:53 - Son Güncelleme 22 Nisan 2019 Pazartesi 15:19
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, şoförlük yapan İ.B.'nin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini belirledi.
Şüpheli, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri sonrasında Çorlu Adliyesine sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: AA
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