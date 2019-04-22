PTT AŞ'nin Ankara Gölbaşı Şubesi yetkilileri, Şahin Sevim İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek, kart dağıttı. Öğrenciler de sevdikleri kişilere mesaj yazdıkları kartları postaladı.

Çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meclis Başkanlığı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gölbaşı Belediye Başkanı, Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Jandarma Komutanlığına da kart gönderdi.

İlkokul öğrencisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj

3. sınıf öğrencisi Ali Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a gönderdiği kartta, çocukların hep gülmesi ve dünyada barış olması dileğini iletti.

Mesajında, "Keşke her gün çocuk bayramı olsa. Çocuklar ağlamasın, hep gülsün. Dünyamızdaki savaşlar bitsin, barış olsun" ifadelerini kullanan Aygün, kampanya için PTT'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA