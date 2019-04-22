Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 45 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerden 31'i hakkında diğer illerde soruşturma bulunduğunun belirlenmesi üzerine 1'i emekli 13 astsubay ile 1 binbaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Aydın, Kütahya, Ankara, Konya, Kayseri, Amasya, Malatya, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Batman'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 1'i emekli, 13'ü muvazzaf 14 şüpheli, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA