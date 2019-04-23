Türkiye Teknoloji Vakfı, Deneyap atölyelerinde eğitim gören gençlere bu yıl bir sürpriz yaptı. Geleceğin teknoloji üreticileri, Konya, İstanbul ve Ankara'da unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Özel etkinliklerin ilki Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaydı. Teknoloji tutkunu minikler, Solo Türk ve Türk Yıldızları'nı yakından inceleme fırsatı buldu. Pilot koltuğuna onlar geçti.

İkinci etkinliğe ise İstanbul'daki Baykar fabrikası ev sahipliği yaptı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, deneyap atölyesinin genç robotçularına fabrikayı gezdirdi.

İHA ve SİHA'ları tanıdılar

Aynı anda bir başka grup da, şu anda silahlı kuvvetler bünyesinde kullanılan İHA ve SİHA'ları kumanda etti.

Etkinlik, Edirne'nin Keşan ilçesinde Eşref Akıncı Kışlasında yer alan Bayraktar eğitim ve test merkezinde yapıldı.

Minikler ilk kez insansız hava araçlarının simülasyon sınıfında eğitim gördü. Çocuklar eğitimlerin ardından insansız hava araçlarının uçuşunu gözlemledi.

Bir başka etkinlik noktası İstanbul'daki Hezarfen Havaalanı'ydı. Deneyap atölyelerinin öğrencileri burada da ilk kez kokpite girdi. Pilotluk koltuğu onlara emanetti. İstanbul semalarında aileleriyle birlikte uçmanın heyecanını yaşadılar.

Kaynak: TRT Haber