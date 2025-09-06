Parçalı Bulutlu 19.6ºC Ankara
Türkiye
AA 06.09.2025 20:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yapımı tamamlanan yeni valilik binasının açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valiliğinin yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yapımı tamamlanan yeni valilik binasının açılış törenine katıldı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Erdoğan, ilk olarak yapımı tamamlanan Malatya Valiliği yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yapımı tamamlanan yeni valilik binasının açılış törenine katıldı

Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, yapılan duanın ardından Valilik binasının, Malatya ve Malatyalılar için hayırlı olmasını diledi ve "Ya Allah, bismillah" diyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiliği ziyaret ederek Vali Seddar Yavuz'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yapımı tamamlanan yeni valilik binasının açılış törenine katıldı

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Erdoğan, Valilik şeref defterini imzaladı.

Açılış törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti milletvekilleri katıldı.

Malatya Recep Tayyip Erdoğan
