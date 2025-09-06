Parçalı Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.09.2025 19:07

Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi.

Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
[Fotograf: AA]

Malatya'da "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'ndeki programa canlı bağlantıyla katıldı.

Buradaki törende ise Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, TOKİ Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri, kurada adı çıkan bazı hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Kentteki törenle, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapılan 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin hak sahibi belirlendi.

Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırların felaketinden asırların ihya, inşa operasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ve liderliğinde bir seferberlik ruhuyla devam ettiğini söyledi.

Bugün de 8'inci kuranın çekildiğini anımsatan Masatlı, "Anahtarları hak sahiplerine teslim etmeye başladık. Bizim bugün 18 bin 348 bağımsız bölümün hak sahipleri belli oldu. Toplamda da şu ana kadar 86 bin 754 vatandaşımıza biz bu manada hak sahipliğini belirlemiş olduk. İnşallah bundan sonra da diğer kuralarda da çalışmalarımıza ve anahtar teslimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Hatay'da konut yapımlarının yanı sıra eğitim, sağlık, altyapı gibi önemli projelerin de devam ettiğini vurgulayan Masatlı, kentin deprem öncesine göre daha iyi olması için çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü kaydetti.

ETİKETLER
6 Şubat Deprem Hatay Konut Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:14
Türkiye'den Afganistan'daki depremzedelere barınma, beslenme ve hijyen malzemesi desteği
20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yapımı tamamlanan yeni valilik binasının açılış törenine katıldı
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polis Karapınar'ın ailesine başsağlığı mesajı
20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa sürede umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık
17:31
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetti
17:32
Kabine üyelerinden "Filenin Sultanları" ve "12 Dev Adam"a tebrik mesajı
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da başladı
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da başladı
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü
Ankara'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ