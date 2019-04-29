Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti
29 Nisan 2019 Pazartesi 00:15 - Son Güncelleme 29 Nisan 2019 Pazartesi 00:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Florya'da bir kafeye ziyarette bulundu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Florya'da bir kafeye ziyarette bulundu.
Eşi Emine Erdoğan ile Şazeli Florya'ya gelen Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, onlara oyuncak hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.