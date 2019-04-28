Çanakkale'den Bursa'ya giden askerleri taşıyan yolcu otobüsü, Lapseki ilçesine bağlı Kirazlıdere mevkisinde yolun kenarındaki şarampole yan yattı.

Çanakkale Kara Savaşlarına katılan ve tamamı şehit olan Bursa Seyyar Jandarma Taburu askerlerini anmak için Eceabat ilçesindeki Kireçtepe Şehitliği'nde düzenlenen törene katılan Bursa Jandarma Komutanlığında görevli askerler, törenin ardından Bursa'ya dönüşe geçti.

Askerleri taşıyan otobüs, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Gürecialtı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrilip yan yattı. Kazada 7 asker hafif yaralandı.

Askerlerden 2'si tedbir amaçlı olarak Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 5'i olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA, DHA