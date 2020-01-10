Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli öğrencileri kabul etti10 Ocak 2020 Cuma 11:25 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 12:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beyaz Baston Görme Engelleri" haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu Görme Engelliler sınıfı öğrencilerini kabul etti. Çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir okudu.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli çocukları İstanbul'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.
Çocuklardan biri Cumhurbaşkanı'na Braille Alfabesi ile yazdığı mektubu hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da onlarla bir süre sohbet etti.
Kabulde, görme engelli çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiirler de okudu.
Bu özel günün anısına çocuklar ve öğretmenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Kaynak: TRT Haber