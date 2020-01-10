Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli çocukları İstanbul'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

Çocuklardan biri Cumhurbaşkanı'na Braille Alfabesi ile yazdığı mektubu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da onlarla bir süre sohbet etti.

Kabulde, görme engelli çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiirler de okudu.

Bu özel günün anısına çocuklar ve öğretmenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: TRT Haber