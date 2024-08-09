Modern, akıllı ve yeni nesil olarak dizayn edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın açılıyor.

Bölgede turizmi ve ticareti canlandıracak havalimanının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesi Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

9 milyon yolcu kapasitesi ile bölgenin tüm havayolu ihtiyaçlarını karşılayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Çukurova Uluslararası Havalimanı ile sivil havacılık sektörümüzün gelişimi adına yeni bir imza daha atıyoruz" ifadesini kullandı.

[havalimanı]

Yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçaklarında iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Çukurova Uluslararası Havalimanımız; ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi ve pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getiriyor” dedi.