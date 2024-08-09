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Türkiye
TRT Haber 09.08.2024 10:37

Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi ile bölgenin tüm havayolu ihtiyaçlarını karşılayacağını söyleyerek, "Sektörün gücüne güç katacak" dedi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın açılıyor

Modern, akıllı ve yeni nesil olarak dizayn edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın açılıyor.

Bölgede turizmi ve ticareti canlandıracak havalimanının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

havalimanı[havalimanı]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesi Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

9 milyon yolcu kapasitesi ile bölgenin tüm havayolu ihtiyaçlarını karşılayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Çukurova Uluslararası Havalimanı ile sivil havacılık sektörümüzün gelişimi adına yeni bir imza daha atıyoruz" ifadesini kullandı.

havalimanı[havalimanı]

Yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçaklarında iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Çukurova Uluslararası Havalimanımız; ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi ve pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getiriyor” dedi.

havalimanı[havalimanı]

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Abdulkadir Uraloğlu Adana Hava Yolu Turizm Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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