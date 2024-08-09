Bolu'nun suyunu kirletenlere ceza yağdı

Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapıldı.

Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda artan kirlilik ihbarları üzerine denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı’nda kirliliğe neden olan 16 işletmeye 12 milyon TL'yi aşan para cezası kesildi. Gerede’de 61 tesis faaliyetten men edildi.

Bolu Belediyesi'ne 1 milyonu lirayı aşan ceza

Bolu Belediyesi’ne ait atıksu arıtma tesisinin atıksularını büyük oranda arıtmadan Büyüksu Deresi’ne döktüğü belirlendi.

Bu durumun tespit edilmesinin ardından, Bolu Belediyesi’ne 1 milyon TL'nin üzerinde para cezası uygulanırken, sorumlular hakkında adli süreç başlatıldı.