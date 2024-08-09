Az Bulutlu 33.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 09.08.2024 10:32

Bolu'nun suyunu kirletenlere ceza yağdı

Bolu'da, Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda kirliliğe neden olan 16 işletmeye 12 milyon lirayı aşan ceza kesildi. Gerede'de 61 tesis faaliyetten men edilirken, Bolu Belediyesi’ne de 1 milyon liranın üzerinde ceza verildi. Sorumlular hakkında adli süreç başlatıldı.

Bolu'nun suyunu kirletenlere ceza yağdı

Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapıldı.

Bolu'da Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda artan kirlilik ihbarları üzerine denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı’nda kirliliğe neden olan 16 işletmeye 12 milyon TL'yi aşan para cezası kesildi. Gerede’de 61 tesis faaliyetten men edildi.

Bolu'nun suyunu kirletenlere ceza yağdı

Bolu Belediyesi'ne 1 milyonu lirayı aşan ceza

Bolu Belediyesi’ne ait atıksu arıtma tesisinin atıksularını büyük oranda arıtmadan Büyüksu Deresi’ne döktüğü belirlendi.

Bu durumun tespit edilmesinin ardından, Bolu Belediyesi’ne 1 milyon TL'nin üzerinde para cezası uygulanırken, sorumlular hakkında adli süreç başlatıldı.

ETİKETLER
Bolu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımına karar verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Irak’ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
13:11
Bakan Fidan: İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağı
12:28
Yurt dışına çıkacaklar yeni harç tutarını 12 Ağustos'tan önce yatırabilecek
12:20
"Stok" gerekçesiyle iptal edilen siparişler Reklam Kurulu'na şikayet edilebiliyor
12:21
İngiltere'de bir kişi otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara hakaret etti
12:13
İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için heyet göndereceğini duyurdu
Van Gölü'nden çıkarılan Selçuklu mezar taşları ait oldukları yere taşındı
Van Gölü'nden çıkarılan Selçuklu mezar taşları ait oldukları yere taşındı
FOTO FOKUS
Çin'de büyük patlama kamerada
Çin'de büyük patlama kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ