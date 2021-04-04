Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ovacık Mahallesi'ndeki kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine giden ekipler, kahvehanedeki 9 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tedbirleri ihlal ederek oyun oynayan 9 kişiye 6 bin 250'şer liradan 56 bin 250 lira ceza uyguladı.

9 kişiye dün de aynı iş yerinde salgın kurallarını ihlal ederek oyun oynadıkları gerekçesiyle 56 bin 250 lira ceza verilmişti.

Açık kıraathanedeki 4 kişiye para cezası

Öte yandan kontroller sırasında Yenidoğan Mahallesi'ndeki kıraathanenin açık olduğunu fark eden ekipler, içeride bulunan 4 kişiye salgın kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 12 bin 600 lira ceza uyguladı.