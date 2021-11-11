Giresun'un Çanakçı ilçesindeki, Çanakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi bilgisayar öğretmenleri Şahin Kara ve Salih Bayka, salgın döneminde öğrencilerin okula daha hızlı ve güvenli girişlerini sağlamak için yüz tanıma sistemi hazırladı.

Kara ve Bayka, tüm öğrenci ve öğretmenlerin fotoğraflarını veri tabanına aktardı. Sisteme ateş ölçer de entegre edildi.

Binanın girişine yerleştirilen sistem, öğrenci ve öğretmenlerin yüzünü tanıyarak bileğinden ateşlerini ölçüyor, ateşi yüksek olanlar için uyarı veriyor.

Şahin Kara, okula gelenlerin COVID-19 tedbirleri kapsamında nöbetçi öğretmenler tarafından tek tek ateşlerinin ölçülmesinin zorluğu ve zaman alması nedeniyle bu sistemi geliştirdiklerini söyledi.

"Ölçülen ateş yüksek değerde ise uyarı veriyor"

Projeyle öğrencilerin ateşlerini daha hızlı ölçebildiklerini ifade eden Kara, şunları söyledi:

"Sistemde yüz tanıma teknolojisi bulunuyor. Öğrencilerimizi kayıtlı resimlerden tanıyor ve ateşini ölçüyor. Ölçülen ateş yüksek değerde ise uyarı mesajı veriyor. Nöbetçi öğretmenlerimiz hemen tedbir alıyor. Ateş değeri normalse öğrencilerimizin hızlı, güvenli bir şekilde okula girişlerini sağlayabiliyoruz."

Okulun müdürü Niyazi Aydın, sistemle girişlerin daha akıcı ve hızlı gerçekleştiğine dikkati çekerek, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.