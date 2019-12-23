Türkiye
Çorum'da yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı23 Aralık 2019 Pazartesi 02:05 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 01:55
Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
[Fotoğraf: İHA]
Çorum'da yoğun sis kentin tamamında etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle Ankara-Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.
Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede sisin sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: İHA]
Kaynak: İHA