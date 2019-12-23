Çorum'da yoğun sis kentin tamamında etkisini gösterdi.

Sis nedeniyle Ankara-Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede sisin sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: İHA]

Kaynak: İHA