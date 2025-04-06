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Türkiye
AA 06.04.2025 04:45

Çorum'da tur otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Çorum'un Alaca ilçesinde bir tur şirketine ait otobüsün yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Çorum'da tur otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen  özel bir tur şirketine ait otobüs, Yozgat-Çorum kara yolu Elicek köyü yakınlarında yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı.

54 kişinin bulunduğu otobüste 15 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre, 54 kişinin bulunduğu otobüste 15 kişi yaralandı.

Bulundukları yerde sıkışan bazı yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince otobüsün camından tahliye edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları sürüyor.

Çorum'da tur otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

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Çorum Otobüs Trafik Kazası
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