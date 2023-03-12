Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 01:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da otomobilde rahatsızlanan muhtar hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Çorum'da otomobilinde rahatsızlanan köy muhtarı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çorum'da Kumçelteği köyü muhtarı Erol Kaya, Fatih Caddesi, Çorum Adalet Sarayı yakınlarında aracının içinde rahatsızlandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, ambulansla kaldırıldığı kentteki bir özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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