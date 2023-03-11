Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Yüreğir (Adana)
Tarih:2023-03-11
Saat:22:35:16 TSİ
Enlem:36.952 N
Boylam:35.656 E
Derinlik:6.88 km
Detay:https://t.co/oN0bqTfedP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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