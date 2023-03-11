Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 4 katlı binanın çatı katında yangın
[Fotograf: AA]
Maltepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gülensu Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla bina boşaltıldı. İtfaiye ekipleri, yangını bitişik binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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