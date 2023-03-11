Camikebir Mahallesi'nde pazar yerinin yanındaki binada belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası yapılan incelemelerde ekipler, evde bir erkek cesedi buldu.

Kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.