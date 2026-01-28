Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.01.2026 06:09

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 8 kişi hastanelik oldu

Çorum’da iki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında yaralanan 8 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 8 kişi hastanelik oldu

Eyüp Y. idaresindeki otomobil ile Orhan C’nin kullandığı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Deller köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Elif Eda Y., Osman Y., Gamze C., Elanur C., Seyit Ç. ve Dilek C. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

ETİKETLER
Çorum Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Adana'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:39
Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı
09:21
ABD 1930'da Kanada'yı işgal planı hazırladı: Trump eski korkuları canlandırıyor
09:17
İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 1 kişi yaralandı
09:11
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4’üncüsü
09:04
İki yaşındaki çocuk bilardo şovlarıyla iki Guinness Dünya Rekoru kırdı
09:00
Kıyamet saatinde gece yarısına 85 saniye kaldı
12 ile "sarı" kodlu uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat
12 ile "sarı" kodlu uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ