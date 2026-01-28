Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 8 kişi hastanelik oldu

Eyüp Y. idaresindeki otomobil ile Orhan C’nin kullandığı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Deller köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Elif Eda Y., Osman Y., Gamze C., Elanur C., Seyit Ç. ve Dilek C. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.