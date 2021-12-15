Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da fabrika yangını
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da faaliyet gösteren bitkisel yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bitkisel yağ fabrikasının makine dairesinde yangın çıktığını gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.
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