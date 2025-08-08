Açık 23.1ºC Ankara
AA 08.08.2025 01:07

Çorum'da bir mandırada yangın çıktı

Çorum'da, mandırada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 100'den fazla kuzu telef oldu, 2 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çorum'da bir mandırada yangın çıktı

Ayaz köyünde Mustafa Özşahin'e ait mandıranın samanlık bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 100'den fazla kuzu telef oldu, 2 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında mandırada 300 civarında küçükbaş hayvanın bulunduğu, yangının ardından koyun ve keçilerin mandıradan tahliye edildiği ancak 100’den fazla kuzunun çıkarılamadığı öğrenildi.

Yangın Çorum
