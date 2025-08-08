Açık 24.5ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 08.08.2025 00:15

Süper Lig'de yeni sezon başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, bugün başlayacak.

Süper Lig'de yeni sezon başlıyor

Ligin ilk müsabakasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ileri bir erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

Bugün

21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

Yarın

19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

10 Ağustos Pazar

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor (Pendik)

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Süper Lig Trabzonspor
Bakırköy'de iki katlı metruk binada kısmi çökme
OKUMA LİSTESİ