AA 07.08.2025 21:34

Ankara’da 12 milyon liralık güvenilir olmayan gıda ürünü ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede halk sağlığını tehdit eden çok miktarda gıda ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da 12 milyon liralık güvenilir olmayan gıda ürünü ele geçirildi

Ankara Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyeti kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Saray Mahallesi'ndeki bir firmaya denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan, halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturan, niteliği değiştirilmiş ve güvenilir olmayan gıda ürünlerinin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, 17 bin 330 kilogram peynir, 1700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, Tarım ve Orman Bakanlığının tağşiş listesinde yer alan ve ruhsatı iptal edilmiş çeşitli firmalara ait 14 bin 430 etiket, 1 kilogram gıda boyası ve toz antibiyotik ürünün imha edildiği bilgisi verildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Ankara
