Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Çorum'un İskilip ilçesinde bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
COVID-19 vaka sayısının fazla olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Aşağıörenseki köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Karar uyarınca 10 gün giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde yaşayanların temel ihtiyaçları İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılanacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
Son Haberler
- 17:43
- 18:04
- 17:23
- 18:02
- 17:36
Sıradaki Haber
Bartın'da mobil aşı istasyonlarında aşılama sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz