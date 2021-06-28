Bartın’daki Hükümet Caddesi'nde kurulan mobil aşı istasyonlarında görevli sağlık personelleri, bir yandan caddedeki vatandaşları aşı hakkında bilgilendiriyor diğer yandan da aşı yapmaya devam ediyor.

Vatandaşların onay formunu doldurup sisteme giriş yapmaları aşı olmaları için yeterli oluyor.

Olası sağlık sorunlarına karşı 112 Acil Servis ekiplerinin de hazır bekletildiği caddede aşılarını olanların bir süre beklemesi isteniyor.

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"Aşı ayağımıza kadar geldi"

Uygulamadan yararlanan Hasan Kavaklı da işleri yüzünden aşı randevusunu kaçırdığını söyleyerek, "Aşı olamayacağım için üzüntü duymuştum ama burada aşı uygulamasını görünce çok sevindim. Çok güzel bir uygulama. Aşı ayağımıza kadar geldi. Devletimize çok çok teşekkür ediyoruz. Aşıyı da tüm halkımıza olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Bartın Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Doktor Ali Rıza Karakoyun da aşılamanın önemine dikkati çekerek, "Bayram öncesi annelerimizin, babalarımızın ellerini güvenli şekilde öpmek ve sarılabilmek için herkesi aşılanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.