Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesinde iki kişinin tarihi eser satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, takip sonucu tarihi eserleri satmak için pazarlık yaptıkları 3 kişiyle yakalandı.

Zanlıların üst aramasında ve bir çantada Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 220 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda da 24 parça tarihi eseri satmak için müşteri aradığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

İki operasyonda ele geçirilen 244 parça tarihi eser, Çorum Müze Müdürlüğüne teslim edildi.