Haber Giriş: Kaynak: AA
Hareket halindeki otomobilde yangın
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde hareket halindeki bir otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
Balçova'dan Gaziemir yönüne giden H.A. idaresindeki otomobil, İzmir Çevre Yolu Uzundere mevkisinde alev aldı.
Aracı emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Araç, çevrede bulunanların yardımıyla söndürüldü.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, hasar oluşan otomobil itfaiyenin soğutma çalışmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: otomobil yangını izmir yangınSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:01
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