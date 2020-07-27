Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi görevi esnasında Gerede ilçesinde durdurulan bir tırda arama yapıldığı ifade edildi.

Tırda yapılan aramada, 6 bin 253 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.