Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de kayıp işçinin su kanalında cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de 2 gündür kayıp olarak aranan fabrika işçisinin Torbalı ilçesinde su kanalında cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir-Aydın kara yolundaki bir firmanın güvenlik görevlisi, su kanalında bir kişiyi hareketsiz vaziyette görünce durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden Hüseyin Türkdoğan adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücudunda darp izleri bulunan Türkdoğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bir fabrikada işçi olarak çalışan Türkdoğan için yakınlarının 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 18:42
- 19:10
- 18:06
- 17:57
- 18:27
Sıradaki Haber
Bolu'da 6 bin 253 paket kaçak sigara ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz