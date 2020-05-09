Sosyal medya hesabından çölyak hastası oğlu için belediyeye çağrıda bulunan Murat Gencer, “Merhaba, 7 yaşında oğlum çölyak hastası.Bugün de 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü. Onu sevindirecek ufak da olsa bir etkinlik yaparsanız çok mutlu olacağız. Küçük de olsa hatırlanmak bütün çölyaklıların hayali” paylaşımında bulundu.

Paylaşımın hemen ardından belediye ekipleri harekete geçti.

7 yaşındaki Efe Gencer’e sürpriz yapan animasyon ekibi, şarkılar ve hediyeler eşliğinde glutensiz gıda kolisi verdi. Minik Efe animasyon ekibine teşekkür etti.

"Belediyeye teşekkür ederiz"

7 yaşındaki Efe Gencer’in babası Murat Gencer, “Bugün Dünya Çölyaklılar Günü olduğu için çocuğumuzun mutlu olmasını istedik. Belediyemize sosyal medya üzerinden çağrıda bulundum. Duyarsız kalmayacaklarını düşündüm. Çölyak zor bir hastalık. Ürün bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ürünlerimiz çok pahalı. Zor temin ediyoruz. Hatta aldığımız ürünleri çocuğumuz bir daha bulamayız korkusuyla yemek istemiyor. Ürünlerimiz çok pahalı. Asgari ücretle geçinen aileler olarak zorlanıyoruz. Örneğin bir paket bisküvi 25 TL ya da makarna 20 TL. Glutensiz ekmeğimiz 12 TL. Belediyemize bu günde bizleri unutmadığı için, çağrıma cevap verdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.