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Türkiye
AA 31.05.2025 01:24

Çocuklarının yanında babayı darp eden saldırgan gözaltına alındı

İstanbul Maltepe'de çocuklarının yanında darp edilen babaya saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çocuklarının yanında babayı darp eden saldırgan gözaltına alındı

İstanbul'da Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E., yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada başka iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Yalı Mahallesi Süreyyapaşa Tren İstasyonu'nda indi.

"Kasten yaralama" suçundan işlem başlatıldı

Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken, korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

 

D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. ve E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. serbest bırakılırken, E.D'nin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, yaşanan tartışma ve kavga anı bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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